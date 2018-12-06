رياضة | نقل مباراة المصري والداخلية لاستاد الإسماعيلية بدون جمهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل مباراة المصري والداخلية لاستاد الإسماعيلية بدون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد باتحاد الكرة مباراة المصري البورسعيدي والداخلية ضمن الجولة 17 لمسابقة الدوري الممتاز في موعدها المقرر الخامسة مساء الاثنين المقبل الموافق 10 ديسمبر باستاد الإسماعيلية. وأعلنت لجنة المسابقات إقامة مباراة المصري والداخلية باستاد الإسماعيلية وذلك لعدم ورود الموافقة الأمنية لإقامتها في بورسعيد على أن تقام المباراة بدون جمهور.

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