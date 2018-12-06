رياضة | الفراس وشافعي ينضموا لتصفيات منتخب الكاراتيه السعودي ممثلين نادي حراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفراس وشافعي ينضموا لتصفيات منتخب الكاراتيه السعودي ممثلين نادي حراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد حامد المؤذن رئيس نادي حراء بالنتائج المبهرة والمتميزة التي حققها فريق الكاراتيه بالنادي أبناء مكة المكرمة أعضاء نادي حراء في الجولة الأولى من بطولة المملكة العربية السعودية للدوري الذهبي تحب إشراف الاتحاد العربي السعودي للكاراتيه برئاسة الدكتور إبراهيم القناص.

واحتكر لاعبي كاراتيه حراء المركز الثاني للدوري الذهبي للدرجة الاولى والمركز الثالث مكرر لدرجة الشباب بعد سيطرتهم الكاملة على معظم المباريات.

وأكد المؤذن على سعادته البالغة بهذه النتائج المبهرة التي حققتها فرق الكاراتيه بالنادي تحت إشراف عبدالشكور يعقوب المسفلاوي المدير الفني للكاراتيه بالنادي.

وقال إن فوز فريق الكاراتيه بنادي حراء بالمركز الثاني للدوري الذهبي للمملكة يمثل لنا الفخر والعزه والكرامة وان مجلس اداره النادي يعد لتكريم الأبطال تكريما ماديا ومعنويا وان السيد خالد الصبحي آمين عام النادي والسيد موسي محمد أمين الصندوق اعدوا المذكرات الإداريه والماليه اللازمه لعرضها علي مجلس الاداره استعدادا لصرف الجوائز المستحقه للاعبين الأبطال ومدربهم .

وكانت نتائج لاعبي نادي حراء كالتالي

فاز اللاعب عبدالعزيز نزيه الحكمي بالمركز الأول والميداليه الذهبيه في كومتيه وزن تحت 75 ك درجه اولي

وفاز اللاعب فراس عبدالكريم الزهراني بالمركز الأول والميداليه الذهبيه كومتيه وزن 55 ك شباب بينما فاز اللاعب محمد علي المالكي بالمركز الثاني والميداليه الفضيه في الكومتيه وزن تحت 75 ك درجه اولي كما فاز اللاعب فهد احمد حكمي بالمركز الثالث والميداليه البرونزية كومتيه وزن 60 ك درجه اولي وفاز اللاعب عبدالرحمن هيثم الشافعي بالمركز الثالث والميداليه الرونزيه كومتيه وزن تحت 57 ك ناشئين.

وتم اختيار اللاعب فراس عبدالكريم الزهراني لاعب درجة الشباب للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للمملكه كما انضم أيضاً اللاعب عبدالرحمن شافعي لاعب درجة الناشئين لمعسكر المنتخب الوطني السعودي للكاراتيه بعد فوزهم بالبطوله.

وكانت اللجنه الاوليمبيه السعوديه قد أعلنت عبر موقعها الرسمي عن نتائج البطوله وفوز نادي حراء بالمركز الثاني برصيد 17 نقطه.