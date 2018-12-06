رياضة | الاتحاد يرفض عودة داوودا وسيسيه للزمالك في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يرفض عودة داوودا وسيسيه للزمالك في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي قطع إعارة أحمد داوودا وعبدالرزاق سيسيه ثنائي الفريق، وعودتهم للزمالك خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مسؤولو الزمالك تواصلوا مع إدارة زعيم الثغر من أجل قطع إعارة الثنائي وعودتهم للفريق بداية يناير المقبل بطلب من كريستيان جروس المدير الفني، لتدعيم صفوفه.

وجاء رفض مسؤولي الاتحاد بناء على أوامر حلمي طولان المدير الفني، والذي طالب بضرورة تواجد الثنائي خلال الفترة المقبلة، بسبب المشاركة في أكثر من بطولة أهمها الدوري والكأس، وزايد أبطال العرب.