كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يرفض عودة داوودا وسيسيه للزمالك في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي قطع إعارة أحمد داوودا وعبدالرزاق سيسيه ثنائي الفريق، وعودتهم للزمالك خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان مسؤولو الزمالك تواصلوا مع إدارة زعيم الثغر من أجل قطع إعارة الثنائي وعودتهم للفريق بداية يناير المقبل بطلب من كريستيان جروس المدير الفني، لتدعيم صفوفه.
وجاء رفض مسؤولي الاتحاد بناء على أوامر حلمي طولان المدير الفني، والذي طالب بضرورة تواجد الثنائي خلال الفترة المقبلة، بسبب المشاركة في أكثر من بطولة أهمها الدوري والكأس، وزايد أبطال العرب.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | الاتحاد يرفض عودة داوودا وسيسيه للزمالك في يناير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .