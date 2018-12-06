رياضة | من هو محمود وحيد صفقة الأهلي الجديدة (حقائق لا تفوتك)

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حصل النادي الأهلي على توقيع محمود وحيد ظهير أيسر نادي مصر المقاصة لمدة 4 مواسم ونصف الموسم. محمود وحيد في سطور محمود وحيد يبلغ من العمر 24 عامًا فهو من مواليد 19 يونيو 1994 - لعب وحيد لأندية الإسماعيلي وإنبى وتليفونات بنى سويف وانتقل للمقاصة يناير 2015. - يجيد نجم المقاصة في مركزي الظهير والجناح الأيسر - شارك محمود وحيد مع المقاصة في بطولة الكونفدرالية. - لعب مع المقاصة 16 مباراة هذا الموسم وسجل هدفًا - شارك محمود وحيد مع منتخب تحت 20 سنة ببطولة كأس العالم للشباب، أمام كل من تشيلى والعراق وإنجلترا، ومن قبل ذلك شارك مع منتخب تحت 17 سنة بمباريات السنغال ورواندا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى لقاءين وديين أمام ألمانيا عام 2010. - بلغ إجمالي تمريرات وحيد في الموسم الحالي 664 منها 474 بشكل صحيح بدقة وصلت لـ 71%. - نفذ ظهير المقاصة 95 عرضية منها 21 بشكل صحيح بدقة 22%. - بلغ إجمالي محاولات "وحيد" 17 محاولة منها 7 على المرمى بدقة 41%

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