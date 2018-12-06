رياضة | الزمالك يقترب من حسم صفقة ظهير دجلة

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يحسم نادي الزمالك صفقة ضم السيد سالم ظهير أيسر وادي دجلة خلال الأسبوع المقبل تمهيدًا للانضمام للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية. وينتظر السيد سالم إتمام الزمالك الاتفاق مع وادي دجلة لإعلان انضمام للقلعة البيضاء بشكل رسمي.

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