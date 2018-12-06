رياضة | "الغندور" حكما لمباراة الزمالك والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الغندور" حكما لمباراة الزمالك والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح تعيين أحمد الغندور حكماً لمباراة اليوم بين الزمالك والمصري المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر في الدوري المصري.
ويلعب الزمالك ضد المصري في الساعة السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الـ11 بالدوري المصري.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما المصرى بالمركز العاشر برصيد 16 نقطة.
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