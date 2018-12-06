رياضة | نيمار: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أنه يتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي لأنه أعظم الدوريات في العالم.

وقال نيمار مقطع فيديو "Ask Neymar": "إنها منافسة كبيرة، واحدة من أكبر الدوريات في العالم وتضم أعظم اللاعبين وأعتقد أن كل لاعب على الأقل لا بد أن يتواجد في الدوري الإنجليزي ولو يوم واحد".

وأضاف نيمار: "إذا كنت تلعب هناك آمل أن تستمر في التمتع بالدوري الممتاز، لأنك تستحق الأفضل فقط".