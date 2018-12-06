أفضل شيء في حياة ماريا شارابوفا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت نجمة التنس الروسية الجميلة ماريا شارابوفا، المصنفة الأولى على العالم سابقاً، عن الجانب الأفضل في حياتها بشكل عام، مشيرة إلى أنها حققت الكثير من النجاحات في عالم التنس والأعمال كذلك، وأن أفضل جزء في حياتها أنها في صحة جيدة.

ماريا قالت في تصريحات لها: لدي الكثير من النجاح في التنس ومجال الأعمال، لكن الجزء الأفضل في هذا الوقت من حياتي هو أنني بصحة جيدة، بما يكفي للعودة للتنافس على هذا المستوى.

الحسناء الروسية أضافت: هذا هو الشئ الأكثر أهمية بالنسبة لي، بالنظر إلى الوراء في هذا الوقت من العام الماضي، يبدو أن نسيت أني كنت في نيويورك، وكنت في غرفة في فندق، وكنت ذاهبة إلى عدد قليل من الأطباء المختلفين.. كنت أتلقى بعض الآراء المختلفة، وخضعت لأشعة الرنين المغناطيسي المختلفة، وحصلت على علاجات عديدة، مرت أوقاتاً صعبة بالفعل”

شارابوفا تابعت: من السهل أن تنسى أنك تعود لنفسك في هذا المنصب الرائع في مسيرتك، حينما تفوز ببطولة “جراند سلام”، وأنت تلعب في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة، والتي افتقدتها العام الماضي.. كان هناك الكثر من الإيجابيات، ومع ذلك فإنني أفعل أشياء رائعة أخرى في مسيرتي، وسأقيم حياتي عندما انتهي من لعب التنس.

اللاعبة تحدثت عن بداية مسيرتها في لعبة كرة المضرب قائلة: عندما كنت صغيرة، كنت دائماً أريد أن أضع قدمي على الأرض وإظهار ما أنا قادرة على إثباته لنفسي، بأني أنتمي إلى نوعية اللاعبين الكبار، بغض النظر عن العمر.