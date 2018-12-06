حملة سخرية من مروان فيلايني بعد واقعة شعد شعر جندوزي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم البلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في لقطة جعلته مادة لسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مباراة فريقه امام أرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مروان فيلايني، نال قسطا كبيرا من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما قام بجذب اللاعب الفرنسي ماتيو جندوزي، لاعب وسط فريق آرسنال، من شعره، عقب مباراة الفريقين، والتي انتهت بالتعادل 2-2 في “البريميرليج”.

مروان فيلايني كان لديه شعرًا طويلًا هو الآخر مثل جندوزي، إلا أنه قام بقصه مؤخرًا، وظهر بـ”نيو لوك”.

بعض مشجعي فريق أرسنال الإنجليزي، دعوا إلى توقيع عقوبة على اللاعب البلجيكي، بسبب سلوكه العنيف.. أما البعض الآخر، فسخر من فيلايني، حيث توقع مشجعون أنه نادم على قص شعره الشهر الماضي، ما دفعه للانتقام من جندوزي.

يشار إلى أن مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال، تعد واحدة من اقوى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي حازت على اهتمام إعلامي وجماهير كبير، نظرا لما يضمه الفريقان من نجوم كبيرة في عالم كرة القدم.