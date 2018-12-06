دييجو مارادونا يخضع للتحقيقات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت لجنة الانضباط بالدوري المكسيكي لكرة القدم، أنها ستجرى تحقيقا مع أسطورة كرة القدم الأرجنتينيةن دييجو مارادونا، المدير الفني لفريق دورادوس المكسيكي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

فريق مارادونا كان قد تعرض لخسارة أمام فريق أتلتيكو سان لويس، في مباراة إياب نهائي بطولة “أبرتورا” بالدرجة الثانية لكرة القدم، بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، وتابع مارادونا المباراة من المدرجات مضطرا نتيجة عقوبة تعرض لها.

النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، كان قد خرج عن النص بعدما اعتدى على أحد المشجعين، بعد المباراة، وذلك بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام نادي أتليتيكو سانت لويس، في نهائيات دوري الدرجة الثانية في الدوري المكسيكي المحلي.

مارادونا لم يعجبه طريقة استقبال المشجعين له في المكسيك، فقرر أن يلقنهم درسا، وذلك بعد المباراة، حيث انتظر مشجعو فريق أتليتكوا مارادونا داخل المدرجات، وقاموا بترديد أغنية مسيئة له سببت له الغضب، فحاول ضرب أحدهم، ولكن الحراس تمكنوا من إيقافه.

يشار إلى أن مارادونا كان قد تولى تدريب فريق “دورادوس دي سينالوا” المكسيكي في شهر سبتمبر الماضي.