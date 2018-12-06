مدرب ليفربول يورجن كلوب يقر بذنبه.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقبل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الاتهام الذي وجهه إليه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسوء السلوك، وذلك على خلفية احتفاله المبالغ فيه بهدف الفوز على الغريم إيفرتون في الدوري الممتاز، بالجري على أرض الملعب وتهنئة لاعبيه قبل نهاية المباراة.

يورجن كلوب، قال في تصريحات له تعليقا على الاتهام الذي وجه إليه: إذا خرقت القواعد عليك أن تدفع ثمن ذلك.

ليفربول استضاف غريمه غيفرتون في مدينة ليفربول على ملعبه “أنفيلد”، في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في مباراة ساد فيها التعادل السلبي حتى الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، إلا أن البديل البلجيكي ديفوك أوريجي استغل خطأ حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد، لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي خضم الفرحة الجنونية للاعبين والمشجعين في الملعب، اندفع كلوب بسرعة على المستطيل الأخضر مع ابتسامة عريضة، قبل أن يحتفل مع حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر.

المدير الفني لليفربول كان قد سارع إلى الاعتذار عن طريقة احتفاله بالهدف، قائلا: بعد المباراة اعتذرت لمدرب إيفرتون البرتغالي ماركو سيلفا، عندما تحدثنا إلى بعضنا البعض، قلت له إلى أي حد أحترم العمل الذي يقوم به.

كلوب أضاف: ماذا يمكنني أن أقول؟ لم أكن أريد أن أجري، لم يكن الأمر مخططا له، لم أكن أريد أن أركض نحو أليسون، لكن من الواضح أنني لم أتمكن من التوقف الأمر ليس جيدا، لكنه حصل.

سيلفا رد قائلا: إنه لم يسمع اعتذارا من كلوب، لأكون صريحا، لم أر ما قام به لذا لا أعرف كيف قام بذلك.. الا أنه رأى في تصريحات لاحقة أن كلوب ليس مذنبا، موضحا: الآن وقد رأيت ما قام به، لا أعتقد أن الأمر مهم، هذه هي المشاعر خلال المباراة، هذا وضع طبيعي، كان يحتفل.

وأضاف: لا أعرف ما كانت لتكون عليه ردة فعلي في حال سجلنا نحن في تلك اللحظة، أعتقد أنه لا يجب أن يعاقب، لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هو من يقرر ما هي القواعد.

وكان الفوز الأحد الحادي عشر لليفربول في 14 مرحلة، وأبقاه مثل حامل اللقب المتصدر مانشستر سيتي، دون خسارة هذا الموسم.. ويحتل ليفربول المركز الثاني في الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن السيتي.