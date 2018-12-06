الامارات | بيليه: مارادونا أفضل من ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه: مارادونا أفضل من ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر الأسطورة البرازيلي بيليه اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني دييغو مارادونا أفضل من مواطنه ليونيل ميسي، في الوقت الذي انتقد فيه أداء نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأكد بيليه لصحيفة "فولها ساوباولو" البرازيلية " أنه من الصعب الدفاع عن نيمار، نظراً لما يفعله بعيداً عن كرة القدم، وأشار إلى أنه تحدث معه، وقال له إنه يمتلك الموهبة، إلا أنه كان سيء الحظ بخروج البرازيل من المونديال، والأنظار كلها اتجهت له".

وأضاف: "التقيت به مرتين في أوروبا، وتحدثا، وقلت له الآتي: لقد منحك الله الموهبة، ولكن ما فعلته هو ما جعل الأمور صعبة".

إلا أن "الملك" اعتبر أن مواطنه "أكثر موهبة" من زميله في الفريق الباريسي، الفرنسي كيليان مبابي الذي قاد منتخب بلاده للفوز بالمونديال.

كما تطرق بطل العالم مع "السيليساو" 3 مرات (1958 و1962 و1970) للحديث عن المقارنة بين الأسطورتين الأرجنتينيتين مارادونا وميسي، حيث اعتبر أن الأول أفضل من قائد برشلونة الإسباني.