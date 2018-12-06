الامارات | بريطانيا تحارب المراهنات في المنافسات الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحارب المراهنات في المنافسات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات من المقرر أن تتوقف إعلانات المراهنات على شاشات التلفاز خلال البث الحي للمنافسات الرياضية في بريطانيا.

وجاء ذلك بعدما توصلت أكبر شركات المراهنات في بريطانيا لاتفاق يقضي بوقف إعلانات المراهنات خلال البث الحي للمنافسات الرياضية.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، فإن اتحاد التحكم في المراهنات الذي يضم أكبر شركات المراهنات في البلاد توصل لاتفاق بشأن عدم إذاعة إعلانات المراهنات خلال البث الحي لأغلب الفعاليات الرياضية.

وتم استثناء منافسات سباقات الخيول من هذا الاتفاق، نظراً لأن هذه الرياضة تعتمد بشكل أساسي في تمويلها على نشاطات المراهنات.

وجاءت هذه الخطوة وسط انتقادات لاذعة للإعلانات التي يتم نقلها خلال البث الحي للفعاليات الرياضية، خاصة وأن هذه الإعلانات يمكن مشاهدتها من قبل الأطفال خلال ساعات النهار.