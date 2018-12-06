الامارات | الترجي يرفض رحيل كوم إلى الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يرفض رحيل كوم إلى الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة نادي الترجي التونسي وليد العارم، عدم وجود نية من جانب إدارة ناديه في التفريط بأي لاعب خلال الفترة المقبلة وعلى رأسهم فرانك كوم.

وقال العارم، في تصريحات إعلامية، إن الترجي لن يستغني عن أي لاعب في الوقت الراهن، نظراً لرغبته في المنافسة على البطولات المحلية والبطولة الأفريقية خلال عام 2019 الذي سيحتفل فيه النادي بمئويته.

وكان كوم نفى وجود أي مفاوضات من جانب الأهلي، في الوقت الذي رحب فيه بالانتقال إلى القلعة الحمراء في حال تلقيه عرضاً رسمياً.

يذكر أن اللاعب الكاميروني كان أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج الترجي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام، على حساب الأهلي، الذي يعاني من النتائج المهتزة في الفترة الأخيرة ويرغب في تعزيز صفوفه من أجل المنافسة على لقب دوري الأبطال في نسخته الجديدة.