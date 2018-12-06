الامارات | تعرف إلى أقوى النساء السعوديات في الرياضة 2018

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أقوى النساء السعوديات في الرياضة 2018 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر موقع "AboutHer.com" قائمة بأسماء أقوى سعوديات في مجال الرياضة، وذلك بعد مضي العام على قرارات سعودية لدعم المرأة في مجالات عدة منها السماح لها بدخول الملاعب والسماح لها بقيادة السيارة.

وتضمنت قائمة الموقع المتخصص في مساهمات المرأة السعودية ودورها المهم في المملكة، 50 اسماً، شملت نطاقاً واسعاً من النساء الرائدات والملهمات، ومنهن تورا المري أول رياضية سعودية في مسابقات التايكواندو ومثلت منتخب المملكة في دورة الألعاب الأسيوية 2018 التي استضافتها العاصمة الاندونيسية جاكرتا أغسطس الماضي.

كما ضمت القائمة كاريمان أبو الجدايل العداءة التي أصبحت أول امرأة سعودية تنافس في سباق 100 متر، ومريم فردوس أول امرأة عربية وثالث النساء على مستوى العالم التي تغوص في القطب الشمالي، وصولاً إلى أسيل الحمد التي تعد أول فتاة في المملكة التي تختبر قيادة سيارات الفورمولا1، وغيرها من الرياضيات السعوديات.