الامارات | فييرا يحدّد شروط الخروج مع أسرته

شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يحدّد شروط الخروج مع أسرته والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب عجمان، البرازيلي، فاندر فييرا، عن أن هويته الأولى الجلوس في المنزل ومتابعة أفلام «الأكشن».
وقال اللاعب لـ«الإمارات اليوم»: «أجد في المنزل المتعة الحقيقية بالجلوس إلى جانب أولادي وزوجتي، ومشاهدة الأفلام خصوصاً الأكشن منها، ومباريات كرة القدم». وأضاف: «معظم الوقت أنا داخل المنزل ولا أخرج برفقة أسرتي الا حينما نحصل على راحة من التدريبات، إذ نستغل هذا اليوم في زيارة بعض الأماكن في دبي، وأبرزها دبي مول، وتناول الغداء، ونعود مبكراً دون السهر هناك».
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