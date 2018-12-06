شكرا لقرائتكم خبر عن «غريب» يضع خطة إعداد المنتخب الأوليمبي.. يعسكر في إسبانيا ويواجه هولندا وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي الوطني بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني، مراحل إعداده خلال العام المقبل 2019 وصولا إلى المشاركة في نوفمبر المقبل بنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر والمؤهلة في الوقت نفسه لنهائيات الدورة الأوليمبية، طوكيو 2020.

ومن المقرر أن تتم الاستعدادات على أربعة مراحل تتزامن مع الأجندة الدولية بداية من توقف شهر مارس المقبل، حيث سيقيم الفريق معسكرا خارجيا في إسبانيا خلال الفترة من 17 حتى 27 مارس، يؤدي خلاله 3 مباريات ودية، تم الاتفاق على أن تكون إحداها مع المنتخب الأوليمبي الهولندي، فيما يجري الاتفاق على طرفي المباراتين الأخرتين.

جاء ذلك خلال اجتماع للجهاز الفني لتقييم إعداد الفريق خلال الفترة الماضية منذ بداية تكوينه في فبراير الماضي، وأدائه 10 مباريات ودية مع منتخبات أفريقية وأوروبية وآسيوية.

ويعكف الجهاز الفني للفريق على تحديد احتياجات الفريق خلال بقية مراحل إعداده خلال العام المقبل والتي ستقام خلال يونيو وسبتمبر وأكتوبر قبل المشاركة في البطولة الأفريقية التي تقام تصفياتها حاليا لتأهل 7 منتخبات إلى جانب مصر سيتم تقسيمها إلى مجموعتين ويتأهل الفرق الثلاثة الأولى إلى نهائيات الدورة الأوليمبية المقرر إقامتها في طوكيو 2020.

من جهته قام غريب بتوزيع الأدوار على جهازه المعاون المكون من معتمد جمال المدرب العام ومحمد شوقي ووائل رياض مدربي الفريق وأسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمى، بمتابعة دقيقة للمباريات المحلية التي يشارك فيها لاعبون من سن المنتخب الأوليمبي إضافة إلى بطولة الجمهورية لمواليد 97 وبطولة الكأس للمرحلة السنية نفسها المنتظر تنظيمها هذا الموسم، إضافة إلى دراسة كافة التقارير عن المحترفين المصريين في الخارج من نفس المرحلة السنية، فيما يكثف دكتور علاء عبدالعزيز مدير الفريق، الاتصالات الخاصة بإنهاء ترتيبات معسكر أسبانيا مبكرا وتحديد بقية الفرق التي سيواجهها المنتخب الأوليمبي هناك.

وكان كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المشرف على الفريق، قد أقر الخطة الموضوعة وعرضها على مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، مؤكدا أن اتحاد كرة القدم لا يدخر وسعا في دعم الفريق باعتباره القاعدة الحقيقية للمنتخب الوطني في كأس العالم 2022 مرورا بأولمبياد 2020.