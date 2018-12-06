شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي مرانه اليوم استعدادًا لطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش التي تقام يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على الجونة 2ـ1 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري العام.

ويعقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مواجهة الطلائع وضرورة الفوز بكل المباريات القادمة.