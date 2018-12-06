شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات «عبدالحفيظ».. تعرف على حكم مباراة الزمالك والمصري بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن اختيار الحكم أحمد الغندور، لإدارة مباراة الزمالك والمصري، المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز المصري، والتي ستنطلق اليوم في السابعة مساءا على الجيش ببرج العرب.

ويعاون الغندور في إدارة المباراة، أحمد توفيق طلب وهاني عبدالفتاح، ومحمد السعداوي حكما رابعا، وسعيد حمزة وصبحي العمراوي حكما خامسا.

كان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، قد أبدى إندهاشه من عدم إسناد لجنة الحكام إدارة مباريات الزمالك للحكام الكبار أمثال جهاد جريشة ومحمود البنا.

وتابع: «متأكد أن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري سيتم إسنادها لواحد من اثنين محمد معروف أو محمد الصباحي».