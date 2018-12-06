شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي راحة 24 ساعة ويطير إلى المغرب الجمعة استعدادًا لمواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة عقب الفوز على ماسيجير بطل بوروندى في الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا والصعود لدور الـ ٣٢ لملاقاة القطن الكاميرونى منتصف الشهر الجارى.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يسافر الفريق صباح الجمعة، متوجهآ للدار البيضاء لمواجهة الرجاء المغربى في مباراة العودة لدور الـ ١٦ من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له الصعود للدور ثمن النهائى من البطولة.

كان المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي، قد اجتمع مع اللاعبين لتحفيزهم على عبور عقبة بطل المغرب ووعدهم بصرف مكافأت ضخمة في حالة الفوز ببطاقة التأهل من ملعب الفريق المغربي.