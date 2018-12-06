توامبا يتجاوز السومة وينتزع أفضلية نوفمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

حصد مدرب نادي الفيحاء الصربي سلافوليوب موسلين جائزة أفضل مدرب لشهر نوفمبر الماضي، المقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى الكاميروني لياندر توامبا المحترف في صفـوف نـادي التعاون.

ونجح الصربي موسلين بالخروج من مواجهات فريقه خلال شهر نوفمبر دون أي خسارة، حيث تغلب على الفتح في أول أيام نوفمبر بهدفين مقابل هدف، وبالنتيجة نفسها تغلب على فريق الاتحاد في اليوم العاشر، قبل أن يتعادل في اليوم الـ 22 مع الحزم بهدف لمثله، ليختتم الشهر بالتعادل بالنتيجة نفسها مع فريق الأهلي، ليضيف 8 نقاط إلى رصيده السابق «4 نقاط»، ويصل إلى المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

في حين ترجم الكاميروني توامبا أفضليته بانتزاعه صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرةالقدم بعد أن سجل 8 أهداف خلال مواجهات فريقه الـ 10، بواقع 34.78% من إجمالي أهداف التعاون البالغة 23 هدفا، والتي جعلته ثاني أفضل خط هجوم، وبمعدل 0.80 هدف في كل لقاء، مع إمكانية زيادة غلته التهديفية في حال تمكن من التسجيل في لقاء فريقه المؤجل، والذي سيجمعه بنظيره الرائد أواخر ديسمبر الجاري.

ويبتعد لياندر بفارق هدف عن أقرب منافسيه وهم السوري عمر السومة (الأهلي) والفرنسي بافيتمبي غوميز (الهلال) والأرجنتيني كريستيان غوانكا (الاتفاق) في قائمة الهدافين، إذ يمتلك كل منهم في رصيده 7 أهداف.