كرواتيا تجهز أخضر اليد لكأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري _ الدمام

كثف المنتخب السعودي الأول لكرة اليد تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 حتى 27 يناير من العام المقبل 2019م في ألمانيا والدنمارك، عبر المعسكر الإعدادي المقام حاليا في كرواتيا ومن ثم في سلوفينيا، والذي يستمر حتى 28 ديسمبر الجاري، يتخلله خوض عدة مباريات ودية مع منتخبات وأندية أوروبية.

ويخضع اللاعبون إلى التدريبات على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدير الفني للأخضر السلوفيني بوريس دينو، وسيعود الأخضر إلى المملكة لإقامة معسكر داخلي لمدة 4 أيام، ثم سيغادر إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة دولية ودية تضم منتخبات إسبانيا، وبولندا، وبيلاروسيا، خلال الفترة من 3 حتى 5 يناير 2019م، ثم ستغادر البعثة إلى الدنمارك محل إقامة مباريات مجموعة الأخضر في بطولة العالم.