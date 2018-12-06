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شكرا لقرائتكم مورينيو يتهم نجم مانشستر يونايتد بالتخاذل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لاعب الفريق، الفرنسي بول بوجبا واتهمه بالتخادل، وذلك عقب مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال التي أقيمت مساء أمس بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ووجه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إلى بوجبا كلمات حادة حين تم سؤاله عن سبب غيابه (بوجبا) عن تشكيل مواجهة آرسنال أمس.
وقال مورينيو في تصريح نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا يوجد مكان لأولئك غير المستعدين لتقديم كل ما عندهم يجب أن نكون أقوياء ولدينا الثقة والوحدة لخلق جو من التعاطف مع مشجعينا من خلال اللعب بالقلب والعاطفة وتقديم كل ما نقدر عليه".
وتعتبر علاقة مورينيو وبوجبا واحدة من نقاط الحوار المثيرة للجدل في موسم مانشستر يونايتد الحالي، خاصة أن التقارير أشارت مؤخرًا إلى أن مورينيو وصفه بالفيروس عقب التعادل أمام ساثهامبتون.
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