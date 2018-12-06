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الأهلي يحصل على توقيع محمود وحيد لمدة 4 مواسم ونصف

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شكرا لقرائتكم الأهلي يحصل على توقيع محمود وحيد لمدة 4 مواسم ونصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل النادي الأهلي على توقيع محمود وحيد لاعب مصر المقاصه لمدة اربع سنوات ونصف، لينتقل اللاعب للقلعه الحمراء بعد موافقة مسئولي المقاصه على بيعه للاهلي.

وعلم الخليج 365 أن توقيع اللاعب تم فى منزل هاني سعيد نجم المقاصة والزمالك السابق، علماً بأن الزمالك مازال على الخط فيما يتعلق بالصفقة.

وكان  عدلي القيعي قد عقد جلسة اليوم مع عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومي وحصل على موافق المقاصة على بيع اللاعب ، ليكون ثاني صفقات المارد الاحمر في انتقالات يناير بعد التعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة، ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة.

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على توقيع محمود وحيد لمدة 4 مواسم ونصف على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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