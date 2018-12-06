شكرا لقرائتكم ساعات قليلة تفصل رمضان صبحي عن العودة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ساعات قليلة تفصل رمضان صبحي نجم منتخبنا الوطني عن العودة مجدداً للنادى الأهلى، بعد سفر نادر شوقى وكيل اللاعب لانجلترا لإتمام الاتفاق بشكل رسمي مع إدارة هيدرسيفيلد بخصوص الصفقة.

وعلم اليوم السابع أن رمضان صبحي تلقى عرض مغري من الدوري الفرنسي خلال الساعات الماضية، إلا أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه أن رغبته الأولى فى الوقت الحالى هى العودة للأهلى الذي يحتاج لجهود أبنائه.

ومن المقرر أن يعقد نادر شوقى اجتماعاً هاماً مع إدارة هيدرسيفيلد سيعقبه الإعلان عن عودة رمضان صبحي للأهلى سواء على طريقة الإعارة لمدة 6 أشهر أو البيع النهائي.