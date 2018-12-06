شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك فى السابعة مساء اليوم اختبارا جديدا بمواجهة المصرى فى برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 للمسابقة فى لقاء يمثل أهمية كبيرة للفريقين وليس مجرد ثلاث نقاط نظرا لنتائج اخر مباراة لاي منهما حيث خسر الزمالك من الاتحاد السكندرى فى البطولة العربية وودع المصرى بطولة كأس مصر امام الجزيرة المطروحى . ومن المتوقع أن يخوض الزمالك موقعة الليلة بتشكيل مكونًا من محمود جنش فى حراسة المرمى وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وحمدى النقاز فى الدفاع وطارق حامد وفرجانى ساسى فى الوسط ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومصطفى فتحى وكاسونجو فى الهجوم . وخرج الزمالك من سباق البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى بالخسارة فى دور الـ16 كما ودع المصرى مسابقة كأس مصر من الدور نفسه أمام فريق الجزيرة المطروحي ليصبح لقاء الليلة مهما للفريقين لمصالحة الجماهير الغاضبة هنا وهناك .

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