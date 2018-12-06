شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: حصول اللاعب المصرى على قيمة عقده كاملا حال فسخه مع ناديه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد مجاهد، عضو اتحاد الكرة، أن لائحة شئون اللاعبين الجديدة التى تم اعتمادها فى اجتماع المجلس الأخير متطابقة بشكل كبير مع لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وقال مجاهد، إن من ضمن البنود مساواة اللاعب المصرى بنظيره الأجنبى، فى حال فسخ العقد معه من جانب النادى، ما يعنى حصول اللاعب المصرى على قيمة عقده مع النادى حتى موعد نهايته بالكامل.
يذكر أن اتحاد الكرة عقد اجتماعا الثلاثاء الماضى، واتخذ عدة قرارات أبرزها تنصيب أحمد شوبير نائباً للرئيس.
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