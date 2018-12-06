شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الزمالك يتدخل لإفساد انتقال مهاجم غزة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى مفاجأة من العيار الثقيل، شهدت الساعات الماضية دخول مسئولى الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع نادى غزة للحصول على خدمات اللاعب الفلسطينى حامد حمدان، مهاجم الفريق، رغم إعلان النادى الأهلى التعاقد معه منذ أيام.

وكشف مصدر مقرب من مهاجم غزة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب لم يوقع عقودا رسمية مع النادى الأهلى حتى الآن، بسبب بعض الخلافات الداخلية داخل القلعة الحمراء حول إتمام الصفقة، ووقع استمارات رغبة فقط، واستغل نادى الزمالك الموقف وتواصل مع اللاعب للحصول على توقيعه الرسمى وإنهاء الصفقة مع ناديه الفلسطينى قبل انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وتشهد الساعات المقبلة حسم مصير الصفقة بشكل رسمى، سواء بانتقال اللاعب لنادى الزمالك أو الأهلى، وإن كان الأقرب انضمامه للقلعة البيضاء نظراً لجدية المفاوضات وسرعتها.