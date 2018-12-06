شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج VS مصطفى عسل.. اعرف مواجهات المصريين بثمن نهائ بلاك بول للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات الدور ثمن نهائى بطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، بعدما تأهل 7 لاعبين مصريين إلى دور الـ16، وهم محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا، على فرج المصنف الثانى، طارق مؤمن المصنف الرابع، كريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار المصنفين التاسع والعاشر، بالإضافة إلى عمر مسعد ومصطفى عسل.

ويخوض اللاعبون المصريون مواجهات قوية فى دور الـ 16، وأبرزها مواجهة على فرج المصنف الثانى ومصطفى عسل المصنف الـ52 وصاحب الـ17 عاما، والذى حقق مفاجأة أمس بتغلبه على المصنف الـ19 عالميا.

وتعد البطولة التى يستضيفها نادى بلاك بول بالتجمع الخامس واحدة من أكبر 7 بطولات فى العالم ويتم تصنيفها ضمن فئة البطولات البلاتينيوم، وتقدر قيمة جوائزها المالية 180 ألف دولار.

وجاءت مواجهات اللاعبين المصريين فى ثمن نهائى بلاك بول كالتالى: