شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى: الإعلان عن المدرب الأسبوع المقبل.. وجوزيه مُرشح والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد مصدر داخل إدارة الأهلى أن الإعلان عن المدرب الجديد الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مشدداً على أن إدارة النادى تسعى للتعاقد مع مدرب ينجح فى تطوير أداء الفريق وإعادته لمنصات التتويج.

وقال المصدر لليوم السابع، "مانويل جوزيه ضمن المرشحين بقوة لتدريب الأهلى، وهناك مقترح لتعيينه مديرا رياضيا أو مستشارا فنيا، على أن يتم إسناد المسئولية الفنية لمساعده ومدرب الإسماعيلى السابق بيدرو بارنى"، كاشفاً فى الوقت ذاته أن هناك منافسة من عددة مدربين آخرين منهم الفرنسي ديسابر.