شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مباراة الأهلى والجونة تقفز بالأحمر 6 مراكز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق النادى الأهلى من الفوز على الجونة بالمباراة المؤجلة من الجولة السابعة بمسابقة الدورى بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بملعب السلام.

وتأتى مباراة الجونة من ضمن المباريات المؤجلة للفريق الأحمر فى ظل مشاركته الفترة الماضية ببطولتى دورى أبطال أفريقية و البطولة العربية.

و يتبقى للأهلى 7 مباريات مؤجلة بالبطولة المحلية ، ومن المقرر أن يخوض منها 4 لقاءات خلال شهر ديسمبر الجارى.

فوز الأهلى الجونة قفز بالفريق عدة مراكز بترتيب فرق الدورى ، حيث كان الأهلى فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة ، وبعد الفوز صعد إلى 6 كمراكز حيث يقع الان بعد مباراة الجونة بالمركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن خاض اللاعبين 9 مباريات بالدورى .

أهداف المباراة

وشهدت المباراة تقدم الجونة بهدف أحرزه محمد نادى فى مرمى شريف إكرامى، إلا أن أحمد الشيخ تعادل للأهلى، ثم جاء الهدف الثانى للأحمر من ركلة ركنية سددها وليد سليمان فارتطمت بأحمد على لاعب الجونة ودخلت مرماه، لتنتهى المباراة بفوز الأهلى لهدفين مقابل هدف.

ازارو

تشكيل الأهلى

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف، خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر، خط الهجوم: وليد أزارو



مباراة الاهلى والجونة

تشكيل الجونة

أما الجونة فكان تشكيله يضم كلا من وبدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى عمر رضوان، فى الدفاع: جوزيف جوناثان، احمد سعيد اوكا، لؤي وائل، احمد علي، فى الوسط: جالوش بانوم، مصطفي جابر، احمد مجدي، محمد نادي، فى الهجوم: اسلام رشدي، وشيكاتارا.