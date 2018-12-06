شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح لاعبيه راحة من التدريبات بعد الفوز على الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة محمد يوسف، منح الفريق راحة من التدريب اليوم، على أن يستأنف تدريباته صباح غد الجمعة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدورى العام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على الجونة 2ـ1 فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة من عمر بطولة الدورى العام.

ويعقد محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت للأهلى محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الغد للحديث عن مواجهة الطلائع وضرورة الفوز بكل المباريات المقبلة.