شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. "النجوم والكلاب".. عشق لن ينتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة عشق وحب ووفاء تربط نجوم كرة القدم مع الكلاب، حيث يمتلك أغلب النجوم على مستوى العالم أنواعًا مختلفة من الكلاب، حيث إنه من أوفى الحيوانات للإنسان، ويعدون فردًا أساسيًا من العائلة، ودائمًا ما ينشر هؤلاء النجوم صورهم مع كلابهم على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى. ليونيل ميسى عماد متعب محمد شوقى سيرجيو راموس مارسيلو

شريف إكرامى فكرى صالح صالح سليم

عبد الواحد السيد أوزيل نيمار تشافي

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