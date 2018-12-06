ماذ بعد كارتيرون؟.. عودة هداف الدوري.. وكوليبالي فى مهب الريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في 23 نوفمبر الماضي بدأت رياح التغيير في النادي الأهلي بعدما قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من القيادة الفنية للفريق عقب تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين سواء بفقدان اللقب الإفريقي بالخسارة من الترجي التونسي أو بالإقصاء من بطولة كأس زايد على يد الوصل الإماراتي.

رحيل كارتيرون كان بمثابة الفرصة لبعض اللاعبين من أجل استعادة التألق مثل أحمد الشيخ هداف الدوري في موسم (2016 -2017) أو بظهور ناصر ماهر بعد غيابه الفترة الماضية بجانب مشاركة أحمد علاء ليكون بديلاً للمدافع المالي ساليف كوليبالي.

ورغم البداية السلبية لمحمد يوسف كمديرًا فنيًا للأهلي بصورة مؤقتة بعد الخسارة من المقاولون العرب إلا أنه استمر على نفس سياسته بإعطاء الفرصة لعناصر كانت بعيدة عن حسابات كارتيرون.

أحمد الشيخ

استطاع أحمد الشيخ هداف الدوري السابق مع مصر المقاصة أن يستغل الفرصة هذه المرة مع الأهلي بعدما كان بعيدًا عن حسابات كارتيرون الفنية طوال فترة توليه القيادة الفنية.

ورغم استبعاد الشيخ من القائمة الإفريقية الجديدة للأهلي إلا أنه دخل ضمن حسابات محمد يوسف الفنية ليشارك أساسيًا في المباريات الثلاث الماضية محرزًا هدفين في شباك بتروجيت والجونة.

ناصر ماهر

في ولاية كارتيرون حصل ناصر ماهر العائد من فترة إعارة في صفوف سموحة على فرصة المشاركة مع الأهلي لكن وبعد موقف اللاعب قبل مباراة حوريا كوناكري الغيني بمسابقة دوري أبطال إفريقيا الأخيرة بمشاركته في مباراة خماسية أصبح اللاعب بعد ذلك خارج حسابات كارتيرون لأسباب تأديبية.

رحيل كارتيرون أعطى الفرصة لصاحب الـ21 عامًا للظهور من جديد حيث شارك في المباريات الثلاث التي تواجد بها يوسف على رأس الجهاز الفني للأهلي.

أحمد علاء

حصل أحمد علاء مدافع فريق الداخلية السابق والوافد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية على فرصة المشاركة في الدوري حيث لم يشارك سوى في مباراة الترسانة بالكأس بجانب مباراة الذهاب أمام الوصل ببطولة كأس زايد.

وأصبح علاء أحدث الوجوه التي ظهرت مع الفريق ليكون بديلاً للمدافع المالي ساليف كوليبالي والذي تم انتدابه في الصيف الماضي أيضًا بطلب من كارتيرون في ظل العجز الدفاعي للفريق في البطولة الإفريقية الماضية.

غياب كوليبالي لإراحته بحسب ما أدلى به محمد يوسف المدير الفني للأهلي أعطى الفرصة لعلاء للمشاركة في آخر مباراتين بالدوري أمام بتروجيت والجونة.

- كريم نيدفيد

خلال ولاية المدرب كارتيرون عانى الأهلي فنيًا وتحديدًا في مركز الظهير الأيمن بعد الإصابات التي ضربت الثلاثي أحمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي ليقع الاختيار على كريم نيدفيد والذي كانت بداية مشاركته في هذا المركز أمام الترسانة بمباراة دور الـ32 بمسابقة كأس مصر.

نيدفيد ظل بعيدًا عن الظهور بعد عودة أحمد فتحي ومحمد هاني إلا أنه ظهر مجددًا في هذا المركز في ظل الإصابات التي ضربت الثنائي وتحديدًا بعد النهائي الإفريقي أمام الترجي.

صاحب الـ21 عامًا شارك في ثلاث مباريات منذ تولي يوسف القيادة الفنية ليحجز مكانه في هذا المركز رغم عودة محمد هاني من الإصابة.