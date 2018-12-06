رياضة | الأهلي يعدل برنامج الاستعدادات لطلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعدل برنامج الاستعدادات لطلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة اليوم، على أن يستأنف الفريق مرانه غدًا؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش التي تقام يوم الأحد المقبل، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع عشر للدوري المصري.
وأجرى الجهاز الفني تعديلا علي برنامج الفريق، حيث منح اللاعبين راحة اليوم ؛ بسبب ضغط المباريات على أن يؤدي الفريق مرانه صباح غدٍ على ملعب التتش.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الجونة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد السلام، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة
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