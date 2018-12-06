رياضة | استبعاد لوكا مودريتش و8 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام مليلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد لوكا مودريتش و8 لاعبين من قائمة ريال مدريد أمام مليلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد قائمة فريقه المُستدعاة لخوض مباراة مليلية في دورالـ32 لكأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة غياب تسعة لاعبين وهم تيبوا كورتوا ومارسيلو وسرجيو راموس وناتشو وتوني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وجاريث بيل وكريم بنزيما

قائمة ريال مدريد أمام مليلية

حراسة المرمى: كيلور نافاس، كيكو كاسيا، لوكا زيدان.

خط الدفاع: كارفاخال، فاييخو، فاران، خافي سانشيز، ألفارو أودريوزولا، سيرجيو ريجيلون، فران جارسيا.

خط الوسط: يورينتي، إيسكو، أسينسيو، فيديركو فالفيردي، سيبايوس، فيدالجو.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، كريستو رامون جونزاليس.