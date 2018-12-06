رياضة | تجدد إصابة "فيراري" الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجدد إصابة "فيراري" الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم مواليد ٢٠٠١ غدا مع ضيفه المقاولون العرب، في المباراة التي تجمعهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السادسة عشرة من بطولة الجمهورية.

يدخل الأهلي المباراة وهو يأمل في مواصلة انفراده بصدارة ترتيب الدوري، وكذلك مواصلة سلسلة انتصاراته، والتي كان آخرها على حساب سموحة في الجولة السابقة بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى ٤١ في المركز الأول.

ويفقد الأهلي خلاب المباراة لاعبيه شادي رضوان "فيراري" ويوسف عتمان اللذين تجددت إصابتهما مرة أخرى.

وفاز الأهلي هذا الموسم على الإسماعيلي ٣ – صفر، والمصري ٢ – صفر، ووادي دجلة ٤ – صفر، وحرس الحدود ٤ – صفر، والإنتاج الحربى ٢ – صفر، والداخلية ٦ – ١، والجونة ٦ – صفر، وبيراميدز ٣–٢، وبتروجت ٤ – ٢، وعلى الاتحاد السكندري ٤ – ١ ، وتعادل سلبياً مع مصر للمقاصة، ثم فاز على النجوم ٤ – صفر، وعلى إنبي ٣ – صفر، وتعادل مع الجيش ١ - ١، قبل أن يفوز على سموحة ٢ - صفر، مسجلا بذلك ٤٨ هدفاً، فيما استقبلت شباكه ٧ أهداف فقط.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربا عاما، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد إبراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد الإداري، ومحمد حكيم طبيب الفريق، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.