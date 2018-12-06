رياضة | مدرب الأهلي يوضح موقف أحمد فتحي من مباراة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي يوضح موقف أحمد فتحي من مباراة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر سيخضع لفحص طبي غدا لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "ننتظر تقريرًا من خالد محمود طبيب الفريق عن حالة فتحي غدا، حيث أنه أكد في وقت سابق أنه قد يلحق بمباراة طلائع الجيش المقبلة".
وتابع يوسف: "فتحي سيخضع لفحص طبي لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية، وفي حالة عدم قدرته على المشاركة في مباراة الطلائع، فسيكون جاهزًا للقاء جيما الإثيوبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا".
وكان فتحي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي بذهائب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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