رياضة | عبد الحفيظ: نعم لعبور ديسمبر.. والأهلي يستطيع الرد على "الأبواق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: نعم لعبور ديسمبر.. والأهلي يستطيع الرد على "الأبواق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سعادته بالفوز على الجونة أمس الأربعاء في الدوري وحصد ثلاث نقاط مهمة موضحا أن الفريق ما يزال في مرحلة صعبة، وأن سلاح اللاعبين هو الشخصية والروح القتالية في ظل صعوبة الموقف الحالي.

وأضاف عبد الحفيظ أن الشوط الثاني شهد حصول الفريق على فرص كثيرة أفضل من الشوط الأول، ورغم الفوز إلا أن الفريق ما يزال في مرحلة صعبة، ويحتاج لعمل داخل الملعب وخارجه، وهناك مباريات مؤجلة صعبة في ديسمبر، ومباراتان في دوري الأبطال. ولا بد من عبور الفترة الحالية بنتائج جيدة.

وأوضح عبد الحفيظ أن ظروف غياب العديد من اللاعبين المميزين خلال أوقات صعبة، مثل حسام عاشور وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وصلاح محسن، وعلي معلول، أثّرت على الفريق، لأنهم من العناصر المميزة، وأن الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في جميع اللاعبين.

وقال عبد الحفيظ: "في يناير ستتغير الأمور من خلال التدعيم وعودة المصابين، والأهم حاليًا، عبور مباريات ديسمبر، ولدينا عمل داخل الملعب وخارجه، لحين الوصول لهوية وشخصية وقوة النادي الأهلي المعروفة عبر الزمان وكل الأجيال. نتمنى أن نكون موفقين، والقادم أفضل ولكن لن يتحقق بين يوم وليلة".

وتابع: "الروح والإصرار وقوة الشخصية في الفترة المقبلة هي أسلحة الأهلي، ولدينا 25 يومًا في الشهر الجاري فعلينا أن نقاتل في الملعب، وأن نكون أقوياء في الالتحامات لتجاوز هذه الفترة".

وواصل عبد الحفيظ حديثه مطالبًا الجميع بالهدوء، وقال: "لن نلتفت إلى كل من يتكلم ويتجاوز وسنرد عليه، ولن نتأثر بالمداخلات وبالأبواق لأن هذه المرحلة انتهت والأهلي قادر على الرد".