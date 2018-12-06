رياضة | براءة محمد صلاح من ورطة دعم المثليين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر براءة محمد صلاح من ورطة دعم المثليين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر محمد صلاح نجم نادي ليفربول في مباراة فريقه أمام إيفرتون بحذاء يثبت براءته من ورطة دعم المثليين التي وضعته إدارة فريقه فيها . وارتدى محمد صلاح حذاءً بأربطة حمراء عادية خلافًا لما كان متفقا عليه من ارتداء أحذية تحمل ألوان الطيف السبعة (علامة دعم المثليين) لجميع لاعبي الدوري الإنجليزي في حملة تهدف لدعم حقوق هؤلاء . وكان ليفربول قد أعلن دعمه لـrainbowlaces وأكد على ارتداء لاعبي الفريق لأحذية تعبر عن هذا التضامن لكن صلاح تغلب على الحرج وارتدى حذاءه العادي.

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