رياضة | انطلاق بطولة الزهور المفتوحة للاسكواش بمشاركة 557 لاعبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق بطولة الزهور المفتوحة للاسكواش بمشاركة 557 لاعبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادى الزهور على ملاعبه بفرع مدينة نصر بطولة الإسكواش المفتوحة التى سوف تنطلق خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجارى بمشاركة 42 ناديا على رأسهم الأهلى وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والجزيرة.

من جانبه قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور أن البطولة تعد أحد أكبر البطولات التى يشرف عليها الاتحاد المصرى برئاسة عاصم خليفة، كونها تضم جميع المراحل السنية بداية من 11 عاما حتى منافسات الكبار.

شدد الدمرداش على أن مجلس إدارة نادى الزهور سوف يعلن كافة تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفى الذى سوف يعقد اليوم الخميس بمقر النادى بحضور رئيس اتحاد الإسكواش وممثلى الأندية المشاركة.

أضاف رئيس نادى الزهور أن البطولة التى تقام بملاعب النادى بفرع مدينة نصر سوف تشهد مشاركة

يستضيف نادى الزهور على ملاعبه بفرع مدينة نصر بطولة الإسكواش المفتوحة التى سوف تنطلق اليوم وتستمر خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجارى بمشاركة 42 ناديًا على رأسهم الأهلى وهليوبوليس وسبورتنج وسموحة والجزيرة.

و قال الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور إن البطولة تعد أحد أكبر البطولات التى يشرف عليها الاتحاد المصرى برئاسة عاصم خليفة، كونها تضم جميع المراحل السنية بداية من 11 عاما حتى منافسات الكبار.

وشدد الدمرداش على أن مجلس إدارة نادى الزهور سوف يعلن كافة تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفى الذى سوف يعقد اليوم الخميس بمقر النادى بحضور رئيس اتحاد الإسكواش وممثلى الأندية المشاركة.

وأضاف رئيس نادى الزهور أن البطولة التى تقام بملاعب النادى بفرع مدينة نصر سوف تشهد مشاركة 557 لاعبا، مؤكدا على أن مجلس إدارة النادى أطمأن على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البطولة لتسيير الأمور على الأندية المشاركة.