رياضة | رئيس إنتر ميلان: جاهزون لقهر يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس إنتر ميلان: جاهزون لقهر يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد ستيفن تشانج رئيس إنتر ميلان على استعداد فريقه جيدًا لمباراة يوفنتوس، المقررة غدًا الجمعة، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم.
وقال تشانج في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "نحن مستعدون للمباراة، دائمًا على ثقة كبيرة.. نحن نتحسن ونلعب بشكل أفضل وأفضل".
وأضاف: "في كل موسم نحاول أن نؤدي بشكل أفضل، من الموسم السابق له، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لكي نفوز، هذا هو هدفنا".
وسيحل النيراتزوري ضيفا على اليوفي، في ديربي إيطاليا، وهو يحتل المركز الثالث في الدوري، برصيد 29 نقطة، بينما يتصدر البيانكونيري البطولة، بـ40 نقطة.
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