الامارات | مليون دولار تقرب جونيور من دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار تقرب جونيور من دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نادي بونتي بريتا البرازيلي عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، لضم المهاجم البرازيلي جونيور سانتوس، مقابل مليون دولار، خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب صحيفة «فوتبول إنتريور» البرازيلية. وأوضحت الصحيفة، أن «بونتي بريتا» لا يمانع رحيل اللاعب في «ميركاتو الشتاء»، لافتة إلى أن جونيور سانتوس لديه عروض أخرى من أربعة أندية في البرازيل، ولكن إدارة النادي ترغب في الحصول على أكبر مقابل مادي، إلى جانب أن اللاعب يفكر جدياً في الموافقة على خوض تجربة جديدة في دوري الخليج العربي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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