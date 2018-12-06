شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف مفاجأة بشأن انتقال محمد محمود إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن سياسية الدخول في صراع مع الأهلي لخطف لاعبين والتعاقد معهم أصبحت غير متواجدة حاليا داخل القلعة البيضاء، كاشفا أن ناديه يبحث عن احتياجاته فقط ولا يدخل في صرعات على لاعبين.

وأوضح المشرف العام، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن الزمالك لم يدخل نهائيا في أي مفاوضات مع اللاعب محمد محمود، موضحا أن ماجد سامي رئيس دجلة عرض اللاعب على الزمالك من أجل الحصول على خدماته.

وأشار أمير مرتضى، أن رئيس دجلة كشف له عن مفاوضات الأهلي مع اللاعب محمد محمود وطلب الدخول في مفاوضات لضم اللاعب، لكن كان الرفض من جانبنا لعدم الاحتياج له.

وأكد المشرف العام، أن الزمالك يتواجد فيه بمركز محمد محمود كلا من طارق حامد ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز، وأبدى أمير مرتضى دهشته من محاولات البعض الزج باسم الزمالك في صفقات الأهلي وهو أمر لم يحدث.