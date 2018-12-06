تغيير موعد تسليم ميسي جائزة الحذاء الذهبي

تقرر تغيير موعد تسلم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، جائزة الحذاء الذهبي، عن الموسم الماضي 2017/2018.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ليونيل ميسي سيتسلم الحذاء الذهبي في الـ18 من ديسمبر/كانون أول الجاري، وليس في 17 من الشهر ذاته كما كان مخططًا له.
وفاز ميسي بالحذاء الذهبي، بعدما كان أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الموسم الماضي، حيث سجل 34 هدفا في الليجا.
وسيكون الحدث في مدينة برشلونة الإسبانية، وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يحصل فيها ليونيل ميسي على جائزة الحذاء الذهبي في تاريخه كلاعب.
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