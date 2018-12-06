تعرف على موعد قرعة المربع الذهبي لكأس السلطان قابوس

تقرر أن تقام قرعة المربع الذهبي لبطولة كأس السلطان قابوس، في فبراير القادم، حيث ستقام المنافسات بنظام الذهاب والاياب .

وأسدل الستار على مباريات دور الثمانية، وتأهلت 4 أندية إلى المربع الذهبي، 3 من دوري عمانتل، هي مجيس وصور ومرباط، والرابع هو فنجاء، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى.

وتذوق 2 من الفرق المتأهلة للمربع الذهبي، طعم البطولة الغالية، هما فنجاء ملك الكأس بتسع بطولات، وصور الذي فاز باللقب في 3 مرات.

وشهدت مباريات ذهاب ربع النهائي تسجيل 9 أهداف، بينما انخفضت الحصيلة في الإياب إلى 3 أهداف فقط.