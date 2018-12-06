شكرا لقرائتكم تأجيل تسليم ميسي جائزة الحذاء الذهبي لـ 18 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر تأجيل موعد تسليم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني جائزة الحذاء الذهبي، عن الموسم الماضي 2017/ 2018 إلى يوم 18 ديسمبر الجاري .

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن ليونيل ميسي سيتسلم الحذاء الذهبي في 18 ديسمبر الجاري، وليس في 17 من الشهر ذاته كما كان مخططًا له ".

وفاز ميسي بالحذاء الذهبي، بعدما كان أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الموسم الماضي، حيث سجل 34 هدفا في الليجا.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يحصل فيها ليونيل ميسي على جائزة الحذاء الذهبي في تاريخه كلاعب.