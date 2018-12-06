شكرا لقرائتكم ليفربول يصنع أرقام قياسية بالجملة من الفوز بثلاثية على بيرنلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية بعد تغلبه على بيرنلي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وذكرت صحيفة "مترو" الإنجليزية، أن الحارس البرازيلي أليسون نجح في معادلة الرقم القياسي للنجم الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي لم يخسر في أول 15 مباراة له مع ليفربول بمسابقة الدوري الإنجليزي عام 2007.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول حقق أقوى إنطلاقة دفاعية في تاريخ مشاركاته بمسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما اهتزت شباكه "6 مرات" في 15 مباراة.

ونجح ليفربول فى معادلة أرقام مانشستر يونايتد في موسم 1985/1986، وآرسنال في 1990/1991، وتشيلسي في موسمي 2004/2005 و2008/2009، حيث تلقوا نفس عدد الأهداف، في أول 15 مباراة بالدوري.

كما حقق ليفربول أفضل إنطلاقة في تاريخ مشاركاته بمسابقة الدوري الإنجليزي بعدما حصد 39 نقطة بعد مرور 15 جولة على إنطلاق المسابقة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين.