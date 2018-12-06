شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يعسكر في أسبانيا ويواجه هولندا في مارس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي الوطني بقيادة شوقي غريب المدير الفني مراحل إعداده خلال العام المقبل 2019 وصولا إلى المشاركة في نوفمبر المقبل بنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر والمؤهلة في الوقت نفسه لنهائيات الدورة الأولمبية.

ومن المقرر أن تتم الاستعدادات على أربعة مراحل تتزامن مع الأجندة الدولية بداية من توقف شهر مارس المقبل ، حيث سيقيم الفريق معسكرا خارجيا في أسبانيا خلال الفترة من 17 حتى 27 منه يؤدي خلاله 3 مباريات ودية ، تم الاتفاق على أن تكون إحداها مع المنتخب الأولمبي الهولندي ، فيما يجري الاتفاق على طرفي المباراتين الأخرتين.

جاء ذلك خلال اجتماع للجهاز الفني لتقييم إعداد الفريق خلال الفترة الماضية منذ بداية تكوينه في فبراير الماضي وآدائه 10 مباريات ودية مع منتخبات إفريقية وأوروبية وآسيوية .

ويعكف الجهاز الفني للفريق على تحديد احتياجات الفريق خلال بقية مراحل إعداده خلال العام المقبل والتي ستقام خلال يونيو وسبتمبر وأكتوبر قبل المشاركة في البطولة الإفريقية التي تقام تصفياتها حاليا لإفراز 7 منتخبات إلى جانب مصر سيتم تقسيمها إلى مجموعتين ويتأهل الفرق الثلاثة الأولى إلى نهائيات الدورة الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو 2020.

من جهته قام غريب بتوزيع الأدوار على جهازه المعاون المكون من معتمد جمال المدرب العام ومحمد شوقي ووائل رياض مدربي الفريق وأسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى بمتابعة دقيقة للمباريات المحلية التي يشارك فيها لاعبون من سن المنتخب الأولمبي إضافة إلى بطولة الجمهورية لمواليد 97 وبطولة الكأس للمرحلة السنية نفسها المنتظر تنظيمها هذا الموسم ، إضافة إلى دراسة كافة التقارير عن المحترفين المصريين في الخارج من نفس المرحلة السنية ، فيما يكثف د. علاء عبد العزيز مدير الفريق الاتصالات الخاصة بإنهاء ترتيبات معسكر أسبانيا مبكرا وتحديد بقية الفرق التي سيواجهها المنتخب الأولمبي هناك.

وكان د. كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المشرف على الفريق قد أقر الخطة الموضوعة وعرضها على مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، مؤكدا أن اتحاد كرة القدم لا يدخر وسعا في دعم الفريق باعتباره القاعدة الحقيقية للمنتخب الوطني في كأس العالم 2022 مرورا بأولمبياد 2020 بإذن الله.