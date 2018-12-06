شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى مصطفى.. "سمكة ذهبية" تحصد الألقاب والميداليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت لبنى مصطفى لاعبة منتخب السباحة أن تحفر اسمها بالذهب فى سجلات البطولة والإنجازات بعد الألقاب التى حققتها فى لعبة السباحة البارالمبية، منذ بدأت ممارسة اللعبة وهى لم تكمل عدد أصابع اليد الواحدة من عمرها.



اللاعبة لبنى مصطفى



خالد عبد العزيز وزير الرياضة الاسبق يكرم اللاعبة

بداية المشوار

بدأت لبنى مصطفى مسيرتها وهى تبلغ الثلاث سنوات، على يد مدربين متخصصين ومحترفين فى سباحة متحدى الإعاقة، حتى وصلت إلى السابعة من العمر.



فى إحدى البطولات



تعب السنين من ميداليات و ألقاب وبطولات



تى شيرت بتوقيع النجوم

الميداليات ومنصات التتويج

تدرجت اللاعبة فى البطولات منذ عام 2000 وحتى الان ، حيث بدأت تحصد الميداليات والذهبيات فى محتلف البطولات سواء بطولات الجمهورية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة البارالمبية ، و بطولات كأس مصر، و بطولات منطقة القاهرة ، حتى وقع الاختيار عليها لتمثل الفراعنة بالبطولة الإقليمية بدبى عام 2006 ، لتكون أصغر لاعبة بالمنتخب ، و نجحت فى حصد 3 ذهبيات بالبطولة ، لتؤكد احقيتها فى تمثيل مصر ورفع علمها خفاق فى البطولات .



ابراهيم محلب مع لبنى مصطفى



اللاعبة مع شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق



الوزيرة غادة والى واللاعبة

أول مصرية تتوج ببطولتى عالم متتاليتين

وتٌعد لبنى مصطفى اللاعبة المصرية الوحيدة فى مصر والعالم العربى والأفريقى التى تمثل بلدها فى بطولتى العالم 2016 و 2017 ولم يسبقها أحد فى الحصول على الأرقام المؤهلة طبقا للتصنيف الدولى للإعاقات الذهنية، فهى صاحبة أعلى رصيد فى العالم من الميداليات، وحققت أكثر من 160 ميدالية بينها 19 أوليمبية وعالمية وإقليمية.



لبنى عبد الله ومدحت العدل



لبنى والرئيس السيسى



لبنى بالسارى الهندى فى احد حفلات تكريمها

لبنى مصطفى تحصد الذهب فى حضور الرئيس السيسى

شاركت السمكة الذهبية فى البطولة الإقليمية التى استضافتها مصر عام 2014 وأقيمت باستاد الدفاع الجوى بحضور الرئيس السيسى وحصدت خلالها 3 ذهبيات والمركز الأول عربيا.



خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق يكرم اللاعبة



خلال المشاركة ببطولة العالم فى إيطاليا



رانيا علوانى مع البطلة



ريهام سعيد واللاعبة

فريدة عثمان تدعم اللاعبة

فريدة عثمان تدعم السمكة الذهبية

ونظرا للإنجازات التى حققتها اللاعبة نالت إشادة من فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة وأول مصرية تتوج على منصات بطولات العالم، بعد حصولها على برونزية بطولة العالم 2017 ، حرصت فريدة عثمان على دعم اللاعبة وتشجيعها من خلال نشر صورتها عبر صفحتها الشخصية طالبة من متابعيها دعم اللاعبة و تشجيعها أيضا.